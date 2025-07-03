В Зеленограде эвакуировали стоянку из-за сообщения о бомбе под автомобилем
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В Москве экстренные службы проводят проверку после сообщения о возможном минировании автомобиля.
По информации SHOT, владелец Toyota, припаркованной в Зеленограде, заявил, что под его машиной может находиться взрывное устройство. В связи с этим была организована эвакуация людей с близлежащей территории.
А накануне появились сообщения о взрыве автомобиля в центре Москвы с последующим пожаром. Позже выяснялось, что сгорели две машины. В одной из них находился 80-летний ветеран КГБ СССР. К счастью, он не пострадал.