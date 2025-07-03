В Зеленограде эвакуировали стоянку из-за сообщения о бомбе под автомобилем

В Москве экстренные службы проводят проверку после сообщения о возможном минировании автомобиля.

По информации SHOT, владелец Toyota, припаркованной в Зеленограде, заявил, что под его машиной может находиться взрывное устройство. В связи с этим была организована эвакуация людей с близлежащей территории.