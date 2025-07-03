«Подлый теракт»: Пасечник подтвердил гибель экс-главы Луганска Пилавова

Руководитель региона отметил, что Пилавов занимался восстановлением городского хозяйства в самое трудное время с момента образования ЛНР и многое сделал для жителей Луганска.

Уроженец Грузинской ССР Манолис Пилавов окончил Ворошиловградский строительный техникум, Луганский сельскохозяйственный институт и Восточноукраинский национальный университет по специальности «Государственная служба». В 1990-2000-х работал в администрации Луганска. В 2009 году стал президентом Федерации футбола города и президентом местного футбольного клуба «Заря». 2 декабря 2014 года был назначен главой администрации Луганска. СБУ возбудило против Пилавова дело как против «участника незаконного вооружённого формирования». У Пилавова осталась жена и двое сыновей. Двоюродный брат экс-главы Луганска — Георгий Пилавов — является известным шахматистом, гроссмейстером и арбитром ФИДЕ.