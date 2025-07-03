«Подлый теракт»: Пасечник подтвердил гибель экс-главы Луганска Пилавова
Пасечник: Экс-мэр Пилавов погиб в результате подлого теракта в центре Луганска
Манолис Пилавов. Обложка © Wikipedia
Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил гибель бывшего главы администрации столицы Луганской Народной Республики Манолиса Пилавова. Он выразил искренние соболезнования родным и близким чиновника.
Руководитель региона отметил, что Пилавов занимался восстановлением городского хозяйства в самое трудное время с момента образования ЛНР и многое сделал для жителей Луганска.
«Его труд был отмечен множеством региональных наград – орденами «За доблесть» II степени и «Трудовая слава», медалями «За заслуги» I и II степени, Почётным знаком «От благодарного народа ЛНР», — написал Пасечник в своём телеграм-канале.
Глава ЛНР добавил, что надеется на достойную работу правоохранительных органов, которые смогут провести тщательное расследования, найти и наказать виновных.
Ранее сообщалось о взрыве, произошедшем 3 июля около 11:52 на улице Тараса Шевченко в Луганске. В результате происшествия погиб один человек. Позже стало известно, что жертвой взрыва оказался бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, занимавший эту должность с 2014 по 2023 год. Ему был 61 год.
Уроженец Грузинской ССР Манолис Пилавов окончил Ворошиловградский строительный техникум, Луганский сельскохозяйственный институт и Восточноукраинский национальный университет по специальности «Государственная служба». В 1990-2000-х работал в администрации Луганска. В 2009 году стал президентом Федерации футбола города и президентом местного футбольного клуба «Заря». 2 декабря 2014 года был назначен главой администрации Луганска. СБУ возбудило против Пилавова дело как против «участника незаконного вооружённого формирования». У Пилавова осталась жена и двое сыновей. Двоюродный брат экс-главы Луганска — Георгий Пилавов — является известным шахматистом, гроссмейстером и арбитром ФИДЕ.