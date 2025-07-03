Бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров назвал убитого экс-мэра Луганска Манолиса Пилавова врагом киевского режима. Политик уверен, что именно по этой причине СБУ приказали ликвидировать чиновника, который уже отошёл от дел.

«Шокирующая информация. Манолис Пилавов уже был отстранён от должности мэра, политической роли не играл, публичной политики не вёл», — отметил собеседник издания «Абзац».

Экс-нардеп пояснил, что киевский режим давно предъявлял претензии к Пилавову. С 2014 года против него были возбуждены уголовные дела на Украине.