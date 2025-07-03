Ушаков: Путин и Трамп готовы общаться в любое время по необходимости
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп решили продолжать общение и и по необходимости могут оперативно созваниваться. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков после их разговора в четверг.
«Президенты продолжат своё общение, такая договорённость имеется. Причём любой из лидеров может при необходимости поднять трубку буквально в течение дня, а мы, как их помощники, договоримся о телефонном контакте», — сказал Ушаков.
Он также сказал, что неуместно обсуждать, кто из президентов первым закончил разговор.
«Мне даже сложно представить, кто положил трубку первым. Я знаю только, что последними это сделали переводчики», — добавил помощник президента.
Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор — шестой с начала второго срока Трампа. Предыдущая встреча прошла 14 июня, в день рождения Трампа, и была признана российской стороной полезной. О новой беседе, запланированной на сегодня, оба лидера сообщили заранее.