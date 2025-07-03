Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 17:03

Ушаков: Путин и Трамп готовы общаться в любое время по необходимости

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп решили продолжать общение и и по необходимости могут оперативно созваниваться. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков после их разговора в четверг.

«Президенты продолжат своё общение, такая договорённость имеется. Причём любой из лидеров может при необходимости поднять трубку буквально в течение дня, а мы, как их помощники, договоримся о телефонном контакте», — сказал Ушаков.

Он также сказал, что неуместно обсуждать, кто из президентов первым закончил разговор.

«Мне даже сложно представить, кто положил трубку первым. Я знаю только, что последними это сделали переводчики», — добавил помощник президента.

Путин заявил Трампу, что Россия готова к новому стамбульскому раунду
Путин заявил Трампу, что Россия готова к новому стамбульскому раунду

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор — шестой с начала второго срока Трампа. Предыдущая встреча прошла 14 июня, в день рождения Трампа, и была признана российской стороной полезной. О новой беседе, запланированной на сегодня, оба лидера сообщили заранее.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar