Ушаков: Путин и Трамп готовы общаться в любое время по необходимости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп решили продолжать общение и и по необходимости могут оперативно созваниваться. Об этом рассказал помощник Путина Юрий Ушаков после их разговора в четверг.

«Президенты продолжат своё общение, такая договорённость имеется. Причём любой из лидеров может при необходимости поднять трубку буквально в течение дня, а мы, как их помощники, договоримся о телефонном контакте», — сказал Ушаков.

Он также сказал, что неуместно обсуждать, кто из президентов первым закончил разговор.