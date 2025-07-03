Ушаков: Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчёркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжать контакты на этот счёт по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов», — сказал Ушаков.