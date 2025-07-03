Ушаков: Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана
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Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчёркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжать контакты на этот счёт по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов», — сказал Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Беседа стала уже шестой с момента начала второго президентского срока республиканца. Кроме того, они обсудили вопрос нового раунда российско-украинских переговоров.