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3 июля, 17:49

Ушаков: Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана

Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Обложка © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ближнего Востока. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчёркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжать контакты на этот счёт по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов», — сказал Ушаков.

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Ранее Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Беседа стала уже шестой с момента начала второго президентского срока республиканца. Кроме того, они обсудили вопрос нового раунда российско-украинских переговоров.

Александра Мышляева
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