Ушаков рассказал, кто положил трубку первым — Трамп или Путин
Ушаков: Переводчики завершили разговор Путина и Трампа последними
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Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа завершился необычным образом — последними трубки положили переводчики. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Я знаю, что последними положили трубку переводчики», — сказал Ушаков.
Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Это уже шестая беседа лидеров с начала второго президентского срока республиканца. Российский президент подтвердил своему американскому коллеге, что Москва продолжит выполнение задач специальной военной операции, подчеркнув необходимость устранения глубинных причин украинского кризиса.