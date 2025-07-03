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3 июля, 18:31

Ушаков рассказал, кто положил трубку первым — Трамп или Путин

Ушаков: Переводчики завершили разговор Путина и Трампа последними

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа завершился необычным образом — последними трубки положили переводчики. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я знаю, что последними положили трубку переводчики», — сказал Ушаков.

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Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа. Это уже шестая беседа лидеров с начала второго президентского срока республиканца. Российский президент подтвердил своему американскому коллеге, что Москва продолжит выполнение задач специальной военной операции, подчеркнув необходимость устранения глубинных причин украинского кризиса.

Александра Мышляева
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