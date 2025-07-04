Антидепрессанты для растений: Эколог рассказал, как реанимировать залитые дождями культуры

После затяжных дождей некоторые растения серьёзно пострадали. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru отметил, что у корнеплодов могло начаться гниение, которое уже невозможно устранить, а у клубники значительная часть цветов облетела, что приведёт к потере урожая.

Специалист рекомендовал в будущем сажать уязвимые культуры, такие как огурцы и томаты, в теплицах, а при их отсутствии — обустраивать высокие грядки. Для восстановления пострадавших деревьев и других растений он посоветовал применять биостимуляторы «Эпин» или «Циркон», которые назвал «антидепрессантами для растений», подчеркнув при этом, что начавшееся гниение корней устранить крайне сложно.

Дренаж на участках, дренажные канавы, дренажные трубы прокладывать, многих это научило. На самом деле, те огородники и садоводы, которые этот дренаж сделали, то есть проложили у себя садочный канал или дренажные трубы, они вообще не пострадали. Уж не такие у нас были дожди, у нас не Таиланд, у нас не тропики. Поэтому самое главное сейчас делать выводы. Илья Рыбальченко Эколог

Говоря о перцах, эколог подчеркнул, что растения в теплицах, скорее всего, не почувствовали непогоду, а вот высаженные в открытый грунт могли пострадать. Он пояснил, что те, кто использовал бутылки с водой для терморегуляции, имеют больше шансов сохранить урожай.

«А тем, кто не позаботился о своих перцах, опять же вспомнить про «Эпин», который даст слабую надежду на то, что перцы удастся откачать», — заключил Рыбальченко.