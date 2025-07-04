Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 06:13

На Украине погиб молодой эстонский наёмник, не продержавшийся и полугода на фронте

В Харьковской области погиб эстонский наёмник ВСУ Ало Клаассепп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

В Харьковской области 25 июня погиб 25-летний эстонец Ало Клаассепп, который в начале 2025 года примкнул к ВСУ. Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на украинских военных.

«Двадцатипятилетний Ало Клаассепп пал 25 июня в Харьковской области», — сказано в публикации.

Клаассепп служил в международном батальоне 3-й штурмовой бригады, сформированной на базе бойцов полка «Азов»*. Кстати, у ВС РФ на счету уже по меньшей мере пять ликвидированных эстонских наёмников.

Появилось видео ликвидации наёмника из «Отряда мошенников» под Брянском
Появилось видео ликвидации наёмника из «Отряда мошенников» под Брянском

Так и останется его тело лежать в земле на поле боя, ведь ВСУ даже раненых наёмников перестали вывозить с передовой. Особенно много трупов среди колумбийских наймитов. В связи с этим некоторые иностранные государства требуют от Киева хоронить их людей, а не бросать гнить заживо.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar