В Харьковской области 25 июня погиб 25-летний эстонец Ало Клаассепп, который в начале 2025 года примкнул к ВСУ. Об этом сообщает газета Postimees со ссылкой на украинских военных.

Клаассепп служил в международном батальоне 3-й штурмовой бригады, сформированной на базе бойцов полка «Азов»*. Кстати, у ВС РФ на счету уже по меньшей мере пять ликвидированных эстонских наёмников.

Так и останется его тело лежать в земле на поле боя, ведь ВСУ даже раненых наёмников перестали вывозить с передовой. Особенно много трупов среди колумбийских наймитов. В связи с этим некоторые иностранные государства требуют от Киева хоронить их людей, а не бросать гнить заживо.