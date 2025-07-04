В компании «Транснефть» подтвердили смерть своего вице-президента Бадалова

Компания «Транснефть» официально подтвердила кончину своего вице-президента Андрея Бадалова. Он присоединился к коллективу в 2021 году, когда предприятие переживало непростой и напряжённый этап, сообщает пресс-служба корпорации.

С первых дней работы Бадалов активно включился в реализацию масштабной программы цифровой трансформации и автоматизации производственных процессов по всей системе трубопроводного транспорта. Его профессионализм, глубокая экспертиза и управленческий талант позволили добиться значительных результатов, указали в компании.

«В самые сложные и напряженные моменты Андрей Юрьевич неизменно проявлял высокие человеческие качества, всегда был отзывчив к проблемам коллег, с готовностью делился знаниями и опытом, с полной самоотдачей участвовал в решении трудных и неотложных вопросов, стоявших на повестке дня, объединял и воодушевлял людей своей энергией и оптимизмом», — сказано в публикации.