В компании «Транснефть» подтвердили смерть своего вице-президента Бадалова
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Компания «Транснефть» официально подтвердила кончину своего вице-президента Андрея Бадалова. Он присоединился к коллективу в 2021 году, когда предприятие переживало непростой и напряжённый этап, сообщает пресс-служба корпорации.
С первых дней работы Бадалов активно включился в реализацию масштабной программы цифровой трансформации и автоматизации производственных процессов по всей системе трубопроводного транспорта. Его профессионализм, глубокая экспертиза и управленческий талант позволили добиться значительных результатов, указали в компании.
«В самые сложные и напряженные моменты Андрей Юрьевич неизменно проявлял высокие человеческие качества, всегда был отзывчив к проблемам коллег, с готовностью делился знаниями и опытом, с полной самоотдачей участвовал в решении трудных и неотложных вопросов, стоявших на повестке дня, объединял и воодушевлял людей своей энергией и оптимизмом», — сказано в публикации.
Под личным руководством Бадалова были успешно воплощены инновационные и научно-технические проекты, которые вывели «Транснефть» на новый уровень технологического развития и организационной эффективности. Благодаря его усилиям компания смогла эффективно адаптироваться к вызовам, связанным с санкционными ограничениями, особенно в сфере информационных технологий, что стало критически важным для отрасли, отметили представители организации.
Напомним, что вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов выпал из окна своей квартиры на Рублёвском шоссе. Ему было 62 года. Известно, что топ-менеджер страдал от проблем с сердцем, а на теле у него был специальный медицинский прибор.