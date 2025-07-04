«Наркоман, хам»: Зеленского назвали личным врагом Трампа

Президент США Дональд Трамп считает Владимира Зеленского врагом, однако американский лидер не прекратит поддержку Украины, полагает основатель и генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков. Тем не менее, по его словам, Киев может рассчитывать только на незначительную помощь от Вашингтона.

«Зеленский — враг Трампа. Наркоман, так сказать, хам. Поэтому Трамп решает этот вопрос прикрыть. Больше оружия особенно не давать. Причём речь идет именно о том оружии, которое дорогое — ракеты и тому подобное. А вот то, что почти бесплатно, Трамп, скорее всего, продолжит поставлять», — отметил политолог.

Он подчеркнул в интервью РИАМО, что Украина, вероятно, будет получать от США данные спутниковой разведки, которые необходимы для наведения ракет. Из-за этого Америку можно считать соучастником боевых действий, полагает эксперт.