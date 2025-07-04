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4 июля, 10:37

«Наркоман, хам»: Зеленского назвали личным врагом Трампа

Политолог Марков: Трамп считает Зеленского врагом, но сохранит спутниковую связь

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп считает Владимира Зеленского врагом, однако американский лидер не прекратит поддержку Украины, полагает основатель и генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков. Тем не менее, по его словам, Киев может рассчитывать только на незначительную помощь от Вашингтона.

«Зеленский — враг Трампа. Наркоман, так сказать, хам. Поэтому Трамп решает этот вопрос прикрыть. Больше оружия особенно не давать. Причём речь идет именно о том оружии, которое дорогое — ракеты и тому подобное. А вот то, что почти бесплатно, Трамп, скорее всего, продолжит поставлять», — отметил политолог.

Он подчеркнул в интервью РИАМО, что Украина, вероятно, будет получать от США данные спутниковой разведки, которые необходимы для наведения ракет. Из-за этого Америку можно считать соучастником боевых действий, полагает эксперт.

Зеленский отреагировал на созвон Путина и Трампа
Зеленский отреагировал на созвон Путина и Трампа

Ранее британский журнал The Economist заявил, что Дональд Трамп остановил военную помощь Украине из-за личной неприязни к Владимиру Зеленскому. А по данным газеты Financial Times, Трамп и Зеленский обсудят приостановку помощи уже в пятницу.

Борис Эльфанд
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