В Кремле оценили слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Ранее Life.ru писал, что 3 июля Владимир Путин провёл уже шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. По словам помощника российского лидера, Путин заявил коллеге, что Москва не отступится от своих целей на Украине. Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и экономические связи.