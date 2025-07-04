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Регион
4 июля, 10:18

В Кремле оценили слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине

Песков: Москва внимательно относится ко всем заявлениям Дональда Трампа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии прогресса по урегулированию украинского конфликта. В Москве внимательно относятся к заявлениям американского лидера, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Напомним, после вчерашнего разговора с Путиным глава Белого дома заявил об отсутствии прогресса по Украине. Республиканец выразил своё недовольство.

Ранее Life.ru писал, что 3 июля Владимир Путин провёл уже шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. По словам помощника российского лидера, Путин заявил коллеге, что Москва не отступится от своих целей на Украине. Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и экономические связи.

Александр Юнашев
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