В Кремле оценили слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине
Песков: Москва внимательно относится ко всем заявлениям Дональда Трампа
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Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии прогресса по урегулированию украинского конфликта. В Москве внимательно относятся к заявлениям американского лидера, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, после вчерашнего разговора с Путиным глава Белого дома заявил об отсутствии прогресса по Украине. Республиканец выразил своё недовольство.
Ранее Life.ru писал, что 3 июля Владимир Путин провёл уже шестой телефонный разговор с Трампом с начала второго срока американского президента. По словам помощника российского лидера, Путин заявил коллеге, что Москва не отступится от своих целей на Украине. Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и экономические связи.