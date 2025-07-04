Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях
OG Buda. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / budaog
Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в треках. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала Никулинского суда Москвы.
«Есть экспертиза, мы её не оспариваем, но всё же кажется, у всех субъективное восприятие. Я послушал эти треки и, если честно, вообще не понял, о чём там речь, и побуждения употреблять наркотики не обнаружил. Включил их несовершеннолетнему сыну, он тоже ничего не понял», — заявил адвокат Григория Ляхова (сценическое имя OG Buda) в ходе заседания.
Суд признал пропаганду наркотических средств в четырёх треках исполнителя («На кортах», «Собака», «Грусть», «Дзагоев») и назначил штраф по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Сам рэпер на заседание не явился. Защита настаивала на прекращении дела, ссылаясь на отсутствие «объективной опасности» текстов и ошибки в оформлении протокола.