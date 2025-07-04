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4 июля, 12:39

Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях

OG Buda. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / budaog

OG Buda. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / budaog

Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в треках. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала Никулинского суда Москвы.

«Есть экспертиза, мы её не оспариваем, но всё же кажется, у всех субъективное восприятие. Я послушал эти треки и, если честно, вообще не понял, о чём там речь, и побуждения употреблять наркотики не обнаружил. Включил их несовершеннолетнему сыну, он тоже ничего не понял», — заявил адвокат Григория Ляхова (сценическое имя OG Buda) в ходе заседания.

Суд признал пропаганду наркотических средств в четырёх треках исполнителя («На кортах», «Собака», «Грусть», «Дзагоев») и назначил штраф по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Сам рэпер на заседание не явился. Защита настаивала на прекращении дела, ссылаясь на отсутствие «объективной опасности» текстов и ошибки в оформлении протокола.

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Ранее в схожей ситуации оказалась телеведущая Виктория Боня — её оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски в социальных сетях. После этого модель опубликовала видеообращение, где признала свою ответственность, но отметила, что не считает этот психоактивный напиток наркотиком.

Юрий Лысенко
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