Рэпера OG Buda оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях

«Есть экспертиза, мы её не оспариваем, но всё же кажется, у всех субъективное восприятие. Я послушал эти треки и, если честно, вообще не понял, о чём там речь, и побуждения употреблять наркотики не обнаружил. Включил их несовершеннолетнему сыну, он тоже ничего не понял», — заявил адвокат Григория Ляхова (сценическое имя OG Buda) в ходе заседания.