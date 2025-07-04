Сербские протестующие готовят полную блокаду Белграда

В Сербии началась новая крупная акция протеста. Демонстранты планируют полностью заблокировать транспорт в Белграде. Как сообщает корреспондент «Рен-ТВ» Сергей Петров, протестующие уже начали блокаду.

Студенты пропускают только машины с детьми, беременными женщинами и людьми, которым нужна медицинская помощь. Правоохранительные органы предупредили протестующих о возможных уголовных наказаниях.

Президент Сербии Александр Вучич также обратился к митингующим, заявив, что протесты могут угрожать безопасности граждан, и государство не будет прощать нарушения.

«Мы избегаем применения силы. Мы хотим, чтобы свобода собраний, самовыражения — всё это было. Но такого рода насилие государство допустить не может, потому что тогда оно уже не государство. Потому что тогда государства не существует. Пожалуйста, подумайте ещё раз и постарайтесь остановиться», — призвал президент Сербии Александр Вучич.

Из-за протестов движение трамваев и троллейбусов в Белграде остановлено, автобусы ходят с перебоями. Тем временем к протестам присоединились юристы. Адвокатская палата Сербии объявила, что будет предоставлять бесплатную помощь митингующим в случае задержания или ареста.