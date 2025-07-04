Филолог счёл бессмысленным закон о запрете англоязычных вывесок

Госдума рекомендовала предпринимателям начать замену англоязычных вывесок на русскоязычные до вступления соответствующего закона в силу. Филолог и культуролог Николай Жаринов в беседе с «Постньюс» заявил, что подобные меры мало влияют на сохранение языка и культуры. По его мнению, основная функция вывесок — реклама, а язык рекламы всегда ориентирован на потребителя и потому гибок.

«Если мы очищаем русский язык, то надо выкинуть примерно 60–70% слов. Он всегда был очень практичен, всегда существовал на заимствованиях. Русский язык как организм принимает и адаптирует нужные элементы, а то, что не нужно — не приживается», — пояснил Жаринов.