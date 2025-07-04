Филолог счёл бессмысленным закон о запрете англоязычных вывесок
Филолог Жаринов: Замена вывесок на английском мало влияет на русский язык
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Госдума рекомендовала предпринимателям начать замену англоязычных вывесок на русскоязычные до вступления соответствующего закона в силу. Филолог и культуролог Николай Жаринов в беседе с «Постньюс» заявил, что подобные меры мало влияют на сохранение языка и культуры. По его мнению, основная функция вывесок — реклама, а язык рекламы всегда ориентирован на потребителя и потому гибок.
«Если мы очищаем русский язык, то надо выкинуть примерно 60–70% слов. Он всегда был очень практичен, всегда существовал на заимствованиях. Русский язык как организм принимает и адаптирует нужные элементы, а то, что не нужно — не приживается», — пояснил Жаринов.
Напомним, 24 июня президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому вывески и надписи должны быть на русском языке. Разрешено дублировать информацию на государственных языках республик или языках народов России, но она должна полностью совпадать с русскоязычной версией. Кроме того, новым жилым комплексам можно давать названия исключительно кириллицей. Эти правила начнут действовать с 1 марта 2026 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что предпринимателям уже сейчас стоит заняться обновлением вывесок.