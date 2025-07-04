На заседании Госсовета РФ обсудили вопрос производства топлива из отходов

Участники заседания Госсовета РФ обсудили ряд важных инициатив, направленных на развитие сферы утилизации твёрдых коммунальных отходов, а также на повышение эффективности использования ресурсов, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу российского регионального оператора.

Под данным издания, одним из ключевых предложений стало внесение изменений в ФЗ № 89, которые определят правила регулирование производства RDF-топлива — современного вида топлива, получаемого из отходов. Кроме того, на высшем уровне обсуждалась возможность внесения изменений в постановление Правительства РФ № 484, регулирующее ценообразование в сфере обращения с отходами, с целью учёта новых методов переработки.