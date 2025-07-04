На заседании Госсовета РФ обсудили вопрос производства топлива из отходов
Переработка отходов. Обложка © freepik
Участники заседания Госсовета РФ обсудили ряд важных инициатив, направленных на развитие сферы утилизации твёрдых коммунальных отходов, а также на повышение эффективности использования ресурсов, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу российского регионального оператора.
Под данным издания, одним из ключевых предложений стало внесение изменений в ФЗ № 89, которые определят правила регулирование производства RDF-топлива — современного вида топлива, получаемого из отходов. Кроме того, на высшем уровне обсуждалась возможность внесения изменений в постановление Правительства РФ № 484, регулирующее ценообразование в сфере обращения с отходами, с целью учёта новых методов переработки.
Заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин отметил, что одним из важнейших пунктов повестки стало предложение включить производство тепла и электроэнергии из альтернативных топливных материалов, изготовленных из отходов, в список возобновляемых источников энергии и «зелёный тариф», стимулирующий использование экологически чистых технологий энергоснабжения. Эти меры направлены на создание правовых условий для внедрения передовых технологий утилизации отходов и обеспечение устойчивого развития энергетической инфраструктуры страны.
Ранее Life.ru сообщал, что ГЧП и льготные займы РЭО помогут регионам создать систему обращения с отходами. Кроме того, стало известно, что 6 предприятий в РФ будут поставлять цементным заводам топливо из отходов.