Глава КБР Коков: Напавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие

Преступники, напавшие на полицейских в Нальчике, использовали холодное оружие. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

«Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Сегодня в Нальчике около 18:00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.