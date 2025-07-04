Глава КБР Коков: Напавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие
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Преступники, напавшие на полицейских в Нальчике, использовали холодное оружие. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.
«Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Сегодня в Нальчике около 18:00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что правоохранители устанавливают обстоятельства нападения. Ситуация взята под контроль, подробности сообщат позже.
Напомним, сегодня стало известно о нападении на полицейских в Нальчике. Один из них получил удар ножом и сейчас находится в реанимации. СМИ сообщали о двух нападавших. Один из преступников задержан, второй — ликвидирован.