Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 05:29

Российские бойцы прошли по дну Каховского водохранилища и ударили по ВСУ с фланга

«РВ»: ВС РФ прошли по дну Каховского водохранилища и атаковали ВСУ с фланга

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

В Запорожской области подразделения ВС РФ использовали обмелевшее дно Каховского водохранилища для проведения наступательной операции. Как сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские военные успешно атаковали украинские позиции с фланга и закрепились в северо-западной части населённого пункта Каменское.

«Российские войска продолжают уверенно продвигаться в ходе боёв в Каменском на левом фланге Запорожского фронта»,говорится в сообщении.

Решающую роль сыграл манёвр через осушённое дно Каховского водохранилища, позволивший атаковать позиции ВСУ с фланга в северо-западной части посёлка и создать новый плацдарм. Это наступление стало неожиданностью для противника и позволило российским подразделениям занять выгодные позиции для дальнейшей атаки.

Двое детей и взрослый пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область
Двое детей и взрослый пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область

Ранее средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат над Тульской областью, пытавшийся проникнуть в воздушное пространство региона. Также сообщалось об атаке украинских БПЛА Саратовской области. По словам губернатора, в результате ударов повреждены жилые дома.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar