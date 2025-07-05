Российские бойцы прошли по дну Каховского водохранилища и ударили по ВСУ с фланга

В Запорожской области подразделения ВС РФ использовали обмелевшее дно Каховского водохранилища для проведения наступательной операции. Как сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские военные успешно атаковали украинские позиции с фланга и закрепились в северо-западной части населённого пункта Каменское.

«Российские войска продолжают уверенно продвигаться в ходе боёв в Каменском на левом фланге Запорожского фронта», — говорится в сообщении.