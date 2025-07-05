В стиле а-ля рус: Ярким гала-ужином в Москве завершился фестиваль «Гастрономические маршруты России»

В московском ресторане Ruski на вершине башни «Око» 3 июля состоялся торжественный ужин, завершивший федеральный гастрономический фестиваль VK «Гастрономические маршруты России». Гостей ждали блюда из локальных продуктов, народная музыка и атмосфера в стиле «а-ля рус».

















Фестиваль был организован департаментом контентных партнёрств VK при поддержке основателя премии WHERETOEAT Ирины Тиусониной, Фонда Росконгресс, Российского винодельческого форума, гастрообозревателя Марии Лобановой и куратора «Первого гида» Михаила Шенштейна. В рамках фестиваля с 12 по 29 июня в более чем 70 ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода и Красноярска продавались специальные гастрономические сеты, вдохновлённые ключевыми регионами России. Всего за это время было реализовано свыше двух тысяч сетов.

Директор департамента контентных партнёрств VK Мария Воробьёва в ходе гала-ужина рассказала о результатах исследования медиапотребления: по данным компании, всё больше россиян доверяют гастрономическим маршрутам, составленным фуд-блогерами. Именно поэтому 12 июня был запущен одноимённый онлайн-проект, где рекомендации можно найти как через поисковик, так и по QR-коду.

Во время фестиваля в разных городах России прошли гастроужины, а также бизнес-завтраки с рестораторами в рамках неофициальной программы ПМЭФ. Шефы предлагали блюда, основанные на региональных продуктах. Так, Вадим Горбанев из Co-Co Chalet представил сет, вдохновлённый Краснодарским краем: баклажан с ореховым соусом и фундуком, пате из утки с желе из хереса, а также треску с мидиями и спаржей. В свою очередь, Александр Николаенко из проекта «19» воссоздал блюда, подававшиеся на ярмарке в Нижнем Новгороде XIX века: рулет из стерляди, цесарку с можжевельником и пирог-рассольник с петухом.

Финальный ужин в Ruski стал символической точкой гастрономического маршрута по России. Гостям подали сеты с рыбными деликатесами — сибирским омулем, муксуном, неркой, мурманским лососем, а также тартары из брянской говядины и северного лосося с томатами и авокадо. Блюда сопровождались винами от партнёров фестиваля — «Усадьбы Дивноморское» и винодельни «Криница».

Атмосферу поддерживали наряды гостей в русском стиле, живое исполнение народных песен и цветочное оформление с полевыми композициями. В числе приглашённых — Виктория Дайнеко и Беркели Овезов, Полина Аскери, Александра Савельева, Светлана Абрамова, Лянка Грыу, Анастасия Гребёнкина, Мария Цигаль, Анна Невская, Анастасия Хмельницкая, Максим Обухов, Дмитрий и Татьяна Левицкие и другие.