Показания свидетелей по делу разыскиваемого тестя Прилучного указывают на его вину

«С учётом материалов следствия, показаний ряда привлечённых по делу лиц, в исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Брутяна» , — говорится в документации.

«Мне надо знать, что где лежит»: Зепюр Брутян рассказала, почему сама драит полы и разбирает мусор

«Мне надо знать, что где лежит»: Зепюр Брутян рассказала, почему сама драит полы и разбирает мусор

Напомним, тестю Павла Прилучного предъявлены обвинения в организации подпольных азартных игр. Московский суд, рассмотрев материалы дела, постановил заключить Брутяна под стражу на срок в два месяца. Отсчёт начнётся либо с даты его задержания в России, либо, в случае необходимости, с момента экстрадиции. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, составляет шесть лет тюремного заключения. Заочно арестованный тесть Прилучного ещё не задержан, однако правоохранителям уже известно место, где скрывается Брутян.