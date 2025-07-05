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5 июля, 09:45

Показания свидетелей по делу разыскиваемого тестя Прилучного указывают на его вину

Показания по делу Аршака Брутяна указывают на его причастность к преступлению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Yanukit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Yanukit

Свидетельства, собранные в рамках уголовного дела против Аршака Брутяна — тестя известного актёра Павла Прилучного — являются доказательством произошедшего преступления. Показания свидетелей, согласно официальным судебным документам, полученным РИА «Новости», указывают на причастность отца Зепюр Брутян к организации подпольных казино.

«С учётом материалов следствия, показаний ряда привлечённых по делу лиц, в исследованных судом материалах содержатся достаточные данные об имевшем место событии преступления и об обоснованных подозрениях в причастности к нему Брутяна», — говорится в документации.

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Напомним, тестю Павла Прилучного предъявлены обвинения в организации подпольных азартных игр. Московский суд, рассмотрев материалы дела, постановил заключить Брутяна под стражу на срок в два месяца. Отсчёт начнётся либо с даты его задержания в России, либо, в случае необходимости, с момента экстрадиции. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, составляет шесть лет тюремного заключения. Заочно арестованный тесть Прилучного ещё не задержан, однако правоохранителям уже известно место, где скрывается Брутян.

Ольга Сливченко
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