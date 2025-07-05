В Дербенте простились с погибшим на Курщине офицером Шихалиевым

Дагестан простился с подполковником морской пехоты Нариманом Шихалиевым, траурная церемония состоялась в Дербенте. Информацию о похоронах военнослужащего подтвердил глава республики Сергей Меликов в своём Telegram-канале. Жизнь Шихалиева оборвалась в Курской области вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым.

По словам Меликова, Шихалиев родом из села Дюбек Табасаранского района. Он служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и с февраля 2022 года находился на передовой линии фронта. За свои заслуги и героизм подполковник был награждён двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», а также наградным оружием от министра обороны РФ. Среди его наград также орден Доблести и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.