В Дербенте простились с погибшим на Курщине офицером Шихалиевым
Меликов: В Дагестане похоронили офицера Шихалиева, погибшего на СВО с Гудковым
Нариман Шихалиев. Обложка © VK / Администрация Табасаранского района
Дагестан простился с подполковником морской пехоты Нариманом Шихалиевым, траурная церемония состоялась в Дербенте. Информацию о похоронах военнослужащего подтвердил глава республики Сергей Меликов в своём Telegram-канале. Жизнь Шихалиева оборвалась в Курской области вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым.
По словам Меликова, Шихалиев родом из села Дюбек Табасаранского района. Он служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и с февраля 2022 года находился на передовой линии фронта. За свои заслуги и героизм подполковник был награждён двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость», а также наградным оружием от министра обороны РФ. Среди его наград также орден Доблести и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Известно, что домой военнослужащего ждала его семья: мать, отец, супруга и две дочери.
Напомним, что 3 июля в зоне СВО в Курской области в ходе выполнения служебных обязанностей погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков. Спустя некоторое время Министерство обороны РФ официально подтвердило трагичное известие. Позднее стало известно, что вместе с заместителем главкома ВМФ Гудковым в Курской области погиб его друг-офицер — им оказался Нариман Шихалиев.