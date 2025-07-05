Стало известно, где находится лечившийся в московской психушке американец

Гражданин США и Чехии Джозеф Татер, который был направлен судом на принудительное лечение в московскую психиатрическую больницу, в настоящее время находится в Праге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По имеющимся данным, Татер не планирует возвращаться в Россию.

Татер покинул территорию России более месяца назад, вылетев из московского аэропорта Внуково в Стамбул. Его адвокат, Полина Власюк, подтвердила, что клиент находится в Праге. Она также отметила, что необходимости подавать апелляцию на решение о принудительном лечении нет, что может свидетельствовать о том, что Татер не намерен оспаривать свои действия в суде.