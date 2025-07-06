Мэр Антальи Мухиттин Бёчек арестован по обвинению во взяточничестве

Мэр турецкого города Анталья Мухиттин Бёчек был арестован в рамках расследования дела о взяточничестве. Об этом сообщает гостелеканал TRT haber.

«Мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, был арестован», — передаёт телеканал.

Правоохранительные органы также задержали мэров трёх крупных турецких городов в рамках расследования коррупционных действий. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии созвал экстренное заседание исполнительного комитета. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытке «скрыть преступления и оправдать преступников».