Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 21:38

Мэр Антальи Мухиттин Бёчек арестован по обвинению во взяточничестве

Мухиттин Бёчек. Обложка © Wikipedia / Onur

Мухиттин Бёчек. Обложка © Wikipedia / Onur

Мэр турецкого города Анталья Мухиттин Бёчек был арестован в рамках расследования дела о взяточничестве. Об этом сообщает гостелеканал TRT haber.

«Мэр муниципалитета Антальи Мухиттин Бёчек, задержанный в рамках расследования дела о взяточничестве в Анталье, был арестован», — передаёт телеканал.

Правоохранительные органы также задержали мэров трёх крупных турецких городов в рамках расследования коррупционных действий. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии созвал экстренное заседание исполнительного комитета. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытке «скрыть преступления и оправдать преступников».

Миллиардер Струков пытался на личном самолёте сбежать в Турцию с аннулированным загранником
Миллиардер Струков пытался на личном самолёте сбежать в Турцию с аннулированным загранником

Ранее в Челябинской области был арестован прокурор Аргаяшского района Курмангазы Уруспаев. Он подозревается в мошенничестве. По версии следствия, Уруспаев требовал денежные средства за содействие в смягчении приговора бывшему руководителю строительной организации, обвиняемому в хищении бюджетных средств, выделенных на государственный контракт.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Турция
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar