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5 июля, 11:33

В трёх турецких городах задержали мэров-оппозиционеров

Sözcü: В Турции задержали мэров Антальи, Адана и Адыямана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thomas koch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thomas koch

В Турции сотрудники полиции задержали мэров трёх городов, которые представляли оппозиционную Народно-республиканскую партию. Как сообщает телеканал Sözcü, это произошло в рамках расследования уголовных дел о коррупции в муниципалитетах.

Уточняется, что под стражу взяли Зейдана Каралара (Адан), Мухиттина Боджека (Анталья), Абдуррахмана Тутдере (Адыяман), а также бывшего мэра Измира Тунча Сойера. Меры приняты по фактам мошенничества в администрациях. Вместе с тем прокуратура санкционировала задержание 157 сотрудников мэрии.

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Ранее в Турции прошёл арест мэра Стумбула Экрема Имамоглу. Его подозревают в коррупции и связях с террористическими группировками. Он с такими заявлениями не согласен и вину отрицает, называя арест политическим. В связи с этим на улицах крупнейших городов прошли митинги. Люди требуют оставить Экрема в покое. Политик в ответ на это призывает граждан продолжать борьбу за будущее Турции.

Юлия Сафиулина
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