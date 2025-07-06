В ЮГК опровергли информацию о задержании миллиардера Константина Струкова
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Руководитель «Южуралзолота» Константин Струков не был задержан, сообщили РИА «Новости» в компании. По данным издания, генеральный директор провёл субботу на своём рабочем месте в московском офисе предприятия и не планирует покидать территорию страны.
«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», — рассказал сотрудник ЮГК.
Ранее стало известно, что генпрокуратура России обратилась в суд с требованием изъять в доход государства акции предприятия «Южуралзолото» бизнесмена Константина Струкова. Недавно поступала информация, что миллиардер был задержан при попытке вылететь в Турцию на частном самолёте.