Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 02:08

Количество пострадавших в результате жëсткой посадки Ан-2 выросло до 8

Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что два человека находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Читинском районе. Количество пострадавших выросло до восьми человек. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии. Всем окажут необходимую помощь», — написал губернатор.

Осипов добавил, что пострадавших госпитализировали в Краевую клиническую больницу. К счастью, жители Смоленки не пострадали. На месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц техники.

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на трассе в Ленобласти
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на трассе в Ленобласти

Напомним, что ранее самолëт Ан-2 совершил жëсткую посадку недалеко от села Смоленка. Сообщалось о шести пострадавших. Всего на борту находились 11 человек: пилот и 10 парашютистов, которые планировали совершить прыжки. Появились кадры с места происшествия.

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar