Количество пострадавших в результате жëсткой посадки Ан-2 выросло до 8

Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что два человека находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Читинском районе. Количество пострадавших выросло до восьми человек. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии. Всем окажут необходимую помощь», — написал губернатор.

Осипов добавил, что пострадавших госпитализировали в Краевую клиническую больницу. К счастью, жители Смоленки не пострадали. На месте происшествия работают 37 человек и 12 единиц техники.