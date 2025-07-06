Количество пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Забайкалье достигло 10

Количество пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края достигло 10. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Всего на борту находилось одиннадцать человек: пилот и десять парашютистов, которые планировали совершить прыжки. Самолёт был вынужден приземлиться через 16 минут после вылета, предварительно, из-за технических проблем.