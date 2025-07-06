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6 июля, 02:54

Количество пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Забайкалье достигло 10

Обложка © Telegram / МЧС Забайкальского края

Обложка © Telegram / МЧС Забайкальского края

Количество пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края достигло 10. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Всего на борту находилось одиннадцать человек: пилот и десять парашютистов, которые планировали совершить прыжки. Самолёт был вынужден приземлиться через 16 минут после вылета, предварительно, из-за технических проблем.

Появились кадры с места жёсткой посадки Aн-2 в Забайкалье
Появились кадры с места жёсткой посадки Aн-2 в Забайкалье

Ранее сообщалось, что количество пострадавших выросло до 8. Шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в Читинском районе недалеко от села Смоленка. На месте происшествия работают экстренные службы.

Алена Пенчугина
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