Стала известна причина жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Забайкалье
Прокуратура: Неисправность двигателя привела к жёсткой посадке Ан-2 в Забайкалье
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Неисправность двигателя привела к жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Самолёт Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России... совершил жёсткую посадку по причине неисправности двигателя... в результате экстренной посадки погибших нет, Читинской транспортной прокуратурой совместно с органом военной юстиции организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщил заместитель Читинского транспортного прокурора Илья Гладченко.
Установлено, что происшествие случилось в 09:30 (03:30 мск), через 10 минут после взлёта воздушного судна.
В результате жёсткой посадки воздушного судна есть пострадавшие. Шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии. Общее количество травмированных достигло 10. Инцидент произошёл в Читинском районе недалеко от села Смоленка. На месте происшествия работают экстренные службы.