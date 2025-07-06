Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 05:15

Стала известна причина жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Забайкалье

Прокуратура: Неисправность двигателя привела к жёсткой посадке Ан-2 в Забайкалье

Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Неисправность двигателя привела к жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Самолёт Ан-2 Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России... совершил жёсткую посадку по причине неисправности двигателя... в результате экстренной посадки погибших нет, Читинской транспортной прокуратурой совместно с органом военной юстиции организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщил заместитель Читинского транспортного прокурора Илья Гладченко.

Установлено, что происшествие случилось в 09:30 (03:30 мск), через 10 минут после взлёта воздушного судна.

Появились кадры с места жёсткой посадки Aн-2 в Забайкалье
Появились кадры с места жёсткой посадки Aн-2 в Забайкалье

В результате жёсткой посадки воздушного судна есть пострадавшие. Шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжёлом состоянии. Общее количество травмированных достигло 10. Инцидент произошёл в Читинском районе недалеко от села Смоленка. На месте происшествия работают экстренные службы.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar