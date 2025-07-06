Захарова объявила о вызове шведского посла в связи с нападением на российское торгпредство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Швеции будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с новым нападением на торговое представительство РФ в Стокгольме.

«Будет вызван посол», — заявила Захарова в ответ на вопрос РИА «Новости».

Дипмиссия РФ потребовала от шведских властей провести тщательное расследование всех случаев атак с использованием дронов против российских дипломатических объектов. В посольстве подчёркивают необходимость принятия эффективных мер защиты.