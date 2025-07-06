Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 06:47

Захарова объявила о вызове шведского посла в связи с нападением на российское торгпредство

Захарова: Шведского посла вызовут в МИД из-за нападения на торгпредство

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Швеции будет вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с новым нападением на торговое представительство РФ в Стокгольме.

«Будет вызван посол», заявила Захарова в ответ на вопрос РИА «Новости».

Дипмиссия РФ потребовала от шведских властей провести тщательное расследование всех случаев атак с использованием дронов против российских дипломатических объектов. В посольстве подчёркивают необходимость принятия эффективных мер защиты.

Посол РФ в Швеции заявил о психологическом давлении на сотрудников дипмиссии
Посол РФ в Швеции заявил о психологическом давлении на сотрудников дипмиссии

Накануне стало известно, что беспилотник сбросил пакет с краской на территорию торгового представительства. В дипмиссии отметили, что подобные инциденты продолжаются более года, при этом предыдущая атака произошла 17 июня, когда дрон сбросил краску перед центральным входом.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar