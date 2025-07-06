Раскрыто, что будет с лётчицей Савченко, если она окажется в российском плену
Военэксперт Дандыкин: Киев, возможно, не захочет менять Савченко во второй раз
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Надiя Савченко
В случае задержания силами РФ украинской летчицы Надежды Савченко её могли бы рассмотреть как объект обмена между РФ и Украиной. При этом украинские власти могут проявить нежелание возвращать свою гражданку, сообщил военный аналитик Василий Дандыкин NEWS.ru.
По словам Дандыкина, Савченко ранее занимала должность ротного и была обвинена в серьёзных преступлениях, включая организацию ударов по российским силам. Она известна своим непростым характером, что, по мнению эксперта, снижает вероятность того, что Киев будет стремиться к её обмену.
«Но если вдруг Киев будет глубоко заинтересован, там есть на кого менять, особенно кто России помогает. В теории, если Савченко действительно у нас в плену, да, почему бы и нет. Но пойдут ли на это украинские власти. Вряд ли они второй раз это сделают», — полагает эксперт.
Ранее украинский журналист заявил, что лётчица, националистка и бывшая нардеп Надежда Савченко оказалась в плену у российских войск. По его словам, это произошло в ходе обороны села Синьковка, где она командовала штурмовой ротой. Позже женщина вышла на связь, опровергнув слухи.