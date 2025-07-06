В Подмосковье арестовали шизофреника, пырнувшего ножом мальчика

Суд Сергиево‑Посадского округа по ходатайству следствия отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство ребёнка. Об этом сообщили в управлении СК по Московской области.

Местный житель, обвиняемый в покушении на убийство ребёнка. Видео © Telegram / СК по Московской области

«Мужчина останется в СИЗО до 4 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

По версии следователей, подозреваемый напал на девятилетнего мальчика и пытался его убить. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пп. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью»).