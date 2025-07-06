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6 июля, 08:30

В Подмосковье арестовали шизофреника, пырнувшего ножом мальчика

СК: В Сергиевом Посаде арестован мужчина, пытавшийся убить 9‑летнего мальчика

Суд Сергиево‑Посадского округа по ходатайству следствия отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство ребёнка. Об этом сообщили в управлении СК по Московской области.

Местный житель, обвиняемый в покушении на убийство ребёнка. Видео © Telegram / СК по Московской области

«Мужчина останется в СИЗО до 4 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

По версии следователей, подозреваемый напал на девятилетнего мальчика и пытался его убить. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пп. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью»).

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Напомним, девятилетний мальчик получил ножевое ранение в шею от нападавшего в Сергиевом Посаде. Мужчина 35 лет подошёл сзади к сидевшему на качелях мальчику и ударил его ножом. После нападения злоумышленник заперся в своей квартире. Позже его задержали. Выяснилось, что у мужчины есть психическое расстройство.

Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Мария Любицкая
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