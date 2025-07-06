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Регион
6 июля, 11:10

До сентября за решёткой: Главу района в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве

По обвинению в мошенничестве в Дагестане арестован глава района Амиралиев

Обложка © VK / Администрация Карабудахкентского района

Обложка © VK / Администрация Карабудахкентского района

Главу Карабудахкентского района республики Дагестан Махмуда Амиралиева задержали ранее по делу о мошенничестве. Сегодня суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следователей, отправив главу района под арест. Какие именно эпизоды инкриминируются чиновнику — пока не раскрывается. Об этом сообщил СК по региону.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что Амиралиева доставили в республику из зоны СВО — он подписал контракт с Минобороны и находился в Запорожской области. На родине его задержали оперативники и передали следствию.

Милена Скрипальщикова
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