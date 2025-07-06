До сентября за решёткой: Главу района в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве

Главу Карабудахкентского района республики Дагестан Махмуда Амиралиева задержали ранее по делу о мошенничестве. Сегодня суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следователей, отправив главу района под арест. Какие именно эпизоды инкриминируются чиновнику — пока не раскрывается. Об этом сообщил СК по региону.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в отношении главы Карабудахкентского района в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября», — говорится в сообщении.