Участница трейла «Хибины»: Бегуны самостоятельно принимали решение о дистанции

Участники трагического забега в Хибинах сами принимали решение об участии и выборе дистанции. Об этом РИА «Новости» сообщила одна из участниц забега Алина, пробежавшая 17 километров.

Девушка не уточнила, какую именно дистанцию — 68 или 108 километров — выбрали погибшие. Спортсменка отметила, что погодные условия были экстремальными. Организаторы многократно предупреждали участников о возможных рисках и предлагали сократить дистанцию или перенести участие на следующий год. На трассе дежурили спасатели и волонтёры, были оборудованы пункты питания, а участники имели возможность сойти с дистанции и дождаться эвакуации.