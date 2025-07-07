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7 июля, 01:16

Участница трейла «Хибины»: Бегуны самостоятельно принимали решение о дистанции

Обложка © VK / FINISHERR - СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025

Обложка © VK / FINISHERR - СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025

Участники трагического забега в Хибинах сами принимали решение об участии и выборе дистанции. Об этом РИА «Новости» сообщила одна из участниц забега Алина, пробежавшая 17 километров.

Девушка не уточнила, какую именно дистанцию — 68 или 108 километров — выбрали погибшие. Спортсменка отметила, что погодные условия были экстремальными. Организаторы многократно предупреждали участников о возможных рисках и предлагали сократить дистанцию или перенести участие на следующий год. На трассе дежурили спасатели и волонтёры, были оборудованы пункты питания, а участники имели возможность сойти с дистанции и дождаться эвакуации.

В настоящее время следствие выясняет, обеспечивали ли волонтёры необходимую безопасность на трассе и были ли сотрудники МЧС и других ведомств осведомлены о проведении забега. В Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек.

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Ранее сообщалось, что главное управление МЧС России по Мурманской области заранее предупреждало организаторов «Спортфест Хибины-2025» о неблагоприятных погодных условиях. Ведомство рекомендовало воздержаться от проведения массовых мероприятий на открытом воздухе, однако организаторы проигнорировали эти предупреждения и приняли решение о проведении забега. Напомним, что во время проведения трейла «Хибины» погибли два спортсмена.

Антон Голыбин
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