СБУ провела операцию по проникновению в дипмиссию ЕС для противодействия кризисам. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık, которое получило доступ к секретным документам Службы безопасности Украины, подтверждающим спецоперацию в европейском диппредставительстве.

«Четвёртый документ свидетельствует, что Украина организовала техническое проникновение в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве», — говорится в публикации.

Согласно материалам, операцией руководил подполковник СБУ Владимир Безрук, ответственный за технические мероприятия в Николаевской области. В марте 2024 года он получил доступ к помещениям дипмиссии, что в терминологии спецслужб подразумевает установку прослушивающих устройств или кибервмешательство.

Издание указывает, что цель операции — противодействие использованию диппредставительства третьими странами для дестабилизации региона. В документах упоминаются возможные провокации через споры о правах меньшинств, территориальные конфликты или политику НАТО.

Aydınlık также публиковало данные о внедрении украинской разведки в крымско-татарские организации и сокрытии инцидента на Южно-Украинской АЭС. В текущем случае издание не исключает, что операция могла согласовываться с западными партнёрами либо проводиться без их ведома.