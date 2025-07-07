Число скопившихся на въезде в Крым машин перевалило за тысячу

Внушительная очередь из машин выросла в два раза за последний часы на Крымском мосту. По информации оперативного телеграм-канала, около тысячи автомобилей ожидают разрешения на проезд.

По данным оперативных служб, в ожидании досмотра (8:00 по московскому времени) находится порядка 1050 транспортных средств. Предполагаемое время ожидания превышает три часа. В то же время на керченской стороне, по состоянию на то же время, очереди перед пунктом досмотра нет — проезд осуществляется в штатном режиме.