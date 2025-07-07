Число скопившихся на въезде в Крым машин перевалило за тысячу
На въезде в Крым со стороны Тамани в огромной пробке скопилось 1050 машин
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Внушительная очередь из машин выросла в два раза за последний часы на Крымском мосту. По информации оперативного телеграм-канала, около тысячи автомобилей ожидают разрешения на проезд.
По данным оперативных служб, в ожидании досмотра (8:00 по московскому времени) находится порядка 1050 транспортных средств. Предполагаемое время ожидания превышает три часа. В то же время на керченской стороне, по состоянию на то же время, очереди перед пунктом досмотра нет — проезд осуществляется в штатном режиме.
Примечательно, что сегодня по состоянию на 6:00 по московскому времени в очереди на проезд стояло 540 автомобилей. Похожая ситуация наблюдалась и вчера утром, когда в огромной пробке несколько часов находилось порядка 750 машин.