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7 июля, 05:41

Число скопившихся на въезде в Крым машин перевалило за тысячу

На въезде в Крым со стороны Тамани в огромной пробке скопилось 1050 машин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya

Внушительная очередь из машин выросла в два раза за последний часы на Крымском мосту. По информации оперативного телеграм-канала, около тысячи автомобилей ожидают разрешения на проезд.

По данным оперативных служб, в ожидании досмотра (8:00 по московскому времени) находится порядка 1050 транспортных средств. Предполагаемое время ожидания превышает три часа. В то же время на керченской стороне, по состоянию на то же время, очереди перед пунктом досмотра нет — проезд осуществляется в штатном режиме.

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Примечательно, что сегодня по состоянию на 6:00 по московскому времени в очереди на проезд стояло 540 автомобилей. Похожая ситуация наблюдалась и вчера утром, когда в огромной пробке несколько часов находилось порядка 750 машин.

Мария Любицкая
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