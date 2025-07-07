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7 июля, 09:00

Ещё одного жителя Узбекистана отправили за решётку за участие в СВО

Суд Узбекистана приговорил к пяти годам мужчину, заключившего контракт с ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Гражданин Узбекистана, который заключил контракт на службу в России, приговорён на родине к пяти годам лишения свободы. 32-летнего мужчину признали виновным в наёмничестве (ст. 154 УК Узбекистана).

Материалы дела, которые оказались в распоряжении РИА «Новости», свидетельствуют, что мужчина уехал в Россию в 2018 году, где получил российское гражданство, сохранив при этом паспорт Узбекистана. В прошлом году он заключил военный контракт на период с июля 2024 по июнь 2025 года. После ранения 27 июля 2024 года и госпитализации, в сентябре его признали временно непригодным к несению службы.

В декабре он вернулся в Узбекистан. Доказательства его участия в боевых действиях были обнаружены на его мобильном телефоне при досмотре, после чего он был арестован.

Законодательство страны предусматривает максимальный срок наказания по статье «Наёмничество» в 10 лет.

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Ранее стало известно, что узбекский суд отправил за решётку на пять лет 50-летнего мужчину, признав его виновным в участии в военных действиях на Украине. Он состоял в рядах ЧВК «Вагнер». Ещё одного гражданина Узбекистана осудили на четыре года.

Ольга Сливченко
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