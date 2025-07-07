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7 июля, 10:35

«Балакали-балакали, сели и заплакали»: Экс-депутат Рады раскрыл цели римской конференции по Украине

Олейник: Конференции по восстановлению Украины — попытка Запада скрыть провал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил скептицизм относительно перспектив конференции по восстановлению Украины. В беседе с Life.ru он рассказал, что пока отсутствуют чёткие прогнозы относительно исхода конфликта и самого существования украинского государства в будущем.

Экс-нардеп сослался на слова представителей BlackRock, компании с огромным капиталом, которые отметили, что, несмотря на большой интерес к использованию средств для восстановления Незалежной, никто не хочет создавать фонд для этого. Он также упомянул, что, по заявлениям польской стороны, множество компаний готовы участвовать в процессе восстановления, но финансирование остаётся проблемой, так как инвесторы не видят возможности получить прибыль.

Югославию так разбомбили все члены НАТО, но кто её там восстанавливал? Или что восстанавливали, например, в Ливии или в Ираке? А Россия восстанавливает. Даже не дожидаясь окончания войны, в Мариуполе и других городах идут восстановительные работы. Строится жильё, социальная сфера, дороги и так далее. А разве сегодня нет фронта работ для иностранных компаний на Украине? Их море.

Владимир Олейник

Бывший депутат Верховной рады

Югославию так разбомбили все члены НАТО, но кто её там восстанавливал? Или что восстанавливали, например, в Ливии или в Ираке? А Россия восстанавливает. Даже не дожидаясь окончания войны, в Мариуполе и других городах идут восстановительные работы. Строится жильё, социальная сфера, дороги и так далее. А разве сегодня нет фронта работ для иностранных компаний на Украине? Их море.
Югославию так разбомбили все члены НАТО, но кто её там восстанавливал? Или что восстанавливали, например, в Ливии или в Ираке? А Россия восстанавливает. Даже не дожидаясь окончания войны, в Мариуполе и других городах идут восстановительные работы. Строится жильё, социальная сфера, дороги и так далее. А разве сегодня нет фронта работ для иностранных компаний на Украине? Их море.

Подводя итог, Олейник назвал подобные конференции пустыми разговорами, призванными отвлечь внимание от главного — ошибочной стратегии Запада. Бывший парламентарий иронично процитировал украинскую поговорку: «Балакали-балакали, сели и заплакали», добавив, что участники конференции уйдут «не солоно хлебавши».

В Риме 10–11 июля состоится конференция, посвящённая вопросам восстановления Украины. Среди ожидаемых участников — Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.

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Екатерина Хмелева
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