«Балакали-балакали, сели и заплакали»: Экс-депутат Рады раскрыл цели римской конференции по Украине

Югославию так разбомбили все члены НАТО, но кто её там восстанавливал? Или что восстанавливали, например, в Ливии или в Ираке? А Россия восстанавливает. Даже не дожидаясь окончания войны, в Мариуполе и других городах идут восстановительные работы. Строится жильё, социальная сфера, дороги и так далее. А разве сегодня нет фронта работ для иностранных компаний на Украине? Их море.