«Балакали-балакали, сели и заплакали»: Экс-депутат Рады раскрыл цели римской конференции по Украине
Олейник: Конференции по восстановлению Украины — попытка Запада скрыть провал
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Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил скептицизм относительно перспектив конференции по восстановлению Украины. В беседе с Life.ru он рассказал, что пока отсутствуют чёткие прогнозы относительно исхода конфликта и самого существования украинского государства в будущем.
Экс-нардеп сослался на слова представителей BlackRock, компании с огромным капиталом, которые отметили, что, несмотря на большой интерес к использованию средств для восстановления Незалежной, никто не хочет создавать фонд для этого. Он также упомянул, что, по заявлениям польской стороны, множество компаний готовы участвовать в процессе восстановления, но финансирование остаётся проблемой, так как инвесторы не видят возможности получить прибыль.
Югославию так разбомбили все члены НАТО, но кто её там восстанавливал? Или что восстанавливали, например, в Ливии или в Ираке? А Россия восстанавливает. Даже не дожидаясь окончания войны, в Мариуполе и других городах идут восстановительные работы. Строится жильё, социальная сфера, дороги и так далее. А разве сегодня нет фронта работ для иностранных компаний на Украине? Их море.
Подводя итог, Олейник назвал подобные конференции пустыми разговорами, призванными отвлечь внимание от главного — ошибочной стратегии Запада. Бывший парламентарий иронично процитировал украинскую поговорку: «Балакали-балакали, сели и заплакали», добавив, что участники конференции уйдут «не солоно хлебавши».
В Риме 10–11 июля состоится конференция, посвящённая вопросам восстановления Украины. Среди ожидаемых участников — Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.
Ранее в немецком парламенте выразили обеспокоенность действиями Берлина в отношении Украины. По мнению депутата Штефана Койтера, представляющего партию «Альтернатива для Германии», текущая политика Правительства Германии, по сути, втягивает страну в украинский конфликт.