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7 июля, 09:32

Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram, больше всего жалоб в Москве и Подмосковье, Петербурге, Курской и Тверской областях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

У большинства пользователей, столкнувшихся с проблемой, не загружается приложение и не приходят сообщения.

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В прошлый раз масштабный сбой у Telegram произошёл 4 июля. Мессенджер был частично недоступен в России и других странах. Также неполадки в его работе наблюдались и 5 июля.

Александра Вишнякова
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