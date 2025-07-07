Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low
Пользователи сообщают о сбое в работе Telegram, больше всего жалоб в Москве и Подмосковье, Петербурге, Курской и Тверской областях. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
У большинства пользователей, столкнувшихся с проблемой, не загружается приложение и не приходят сообщения.
В прошлый раз масштабный сбой у Telegram произошёл 4 июля. Мессенджер был частично недоступен в России и других странах. Также неполадки в его работе наблюдались и 5 июля.