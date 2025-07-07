Лавров успокоил европейцев, испугавшихся фейка Брюсселя о «нападении» России

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не имеет никаких замыслов по нападению на европейские страны, и точно не рассматривает вариант развития событий, связанный с их оккупацией. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет»

Слова Лаврова были связаны с недавними сообщениями ряда западных СМИ, которые заявили, что президент РФ Владимир Путин якобы намерен напасть на Европу и оккупировать некоторые страны для расширения там российского влияния.

«Подобные обвинения, действительно, имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших «планах напасть на Европу» и тем более «оккупировать» её ничего не известно», — прокомментировал министр сообщения западных разведывательных агентств.