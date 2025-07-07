Лавров успокоил европейцев, испугавшихся фейка Брюсселя о «нападении» России
Лавров: Россия не планирует нападать на Европу и оккупировать её
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Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не имеет никаких замыслов по нападению на европейские страны, и точно не рассматривает вариант развития событий, связанный с их оккупацией. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет»
Слова Лаврова были связаны с недавними сообщениями ряда западных СМИ, которые заявили, что президент РФ Владимир Путин якобы намерен напасть на Европу и оккупировать некоторые страны для расширения там российского влияния.
«Подобные обвинения, действительно, имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших «планах напасть на Европу» и тем более «оккупировать» её ничего не известно», — прокомментировал министр сообщения западных разведывательных агентств.
Напомним, европейские политики в последнее время часто заявляют, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Однако ранее политолог заявил, что это НАТО может напасть на Россию вслед за атакой Израиля по Ирану. По его словам, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США. Кроме того, подводя итоги саммита в Гааге, эксперт подчеркнула, что НАТО готовится к прямой конфронтации.