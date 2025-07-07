Песков ответил на вопрос о причинах увольнения Старовойта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что увольнение Романа Старовойта с поста министра транспорта не связано с утратой доверия. Представитель Кремля уточнил, что если бы причиной отставки была утрата доверия, соответствующая формулировка обязательно бы фигурировала в президентском указе.