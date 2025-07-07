Песков ответил на вопрос о причинах увольнения Старовойта
Песков: Увольнение Старовойта из Минтранса не связано с утратой доверия
Роман Старовойт. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что увольнение Романа Старовойта с поста министра транспорта не связано с утратой доверия. Представитель Кремля уточнил, что если бы причиной отставки была утрата доверия, соответствующая формулировка обязательно бы фигурировала в президентском указе.
«Про утрату доверия говорится [в указе], если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было», — заявил Песков на брифинге.
Напомним, что сегодня, 7 июля, президент РФ Владимир Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Он занимал этот пост с мая 2024 года. И.о. министра транспорта назначен бывший глава Новгородской области Андрей Никитин.