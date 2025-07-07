В Кремле ответили на вопрос о ситуации с «Южуралзолотом»
В Кремле попросили обращаться к правоохранителям по ситуации с «Южуралзолотом»
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По вопросу о ситуации вокруг компании «Южуралзолото» следует обращаться в правоохранительные органы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что администрация президента не уполномочена комментировать данную тему.
«Это вопрос всё-таки, в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам. Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать», — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее стало известно, что генпрокуратура России обратилась в суд с требованием изъять в доход государства акции предприятия «Южуралзолото» бизнесмена Константина Струкова. Недавно поступала информация, что миллиардер был задержан при попытке вылететь в Турцию на частном самолёте.