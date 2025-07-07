В Кремле ответили на вопрос о ситуации с «Южуралзолотом»

По вопросу о ситуации вокруг компании «Южуралзолото» следует обращаться в правоохранительные органы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что администрация президента не уполномочена комментировать данную тему.