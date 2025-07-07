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7 июля, 10:01

В Кремле ответили на вопрос о ситуации с «Южуралзолотом»

В Кремле попросили обращаться к правоохранителям по ситуации с «Южуралзолотом»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По вопросу о ситуации вокруг компании «Южуралзолото» следует обращаться в правоохранительные органы. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что администрация президента не уполномочена комментировать данную тему.

«Это вопрос всё-таки, в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам. Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать», — сказал Песков журналистам.

В ЮГК опровергли информацию о задержании миллиардера Константина Струкова
В ЮГК опровергли информацию о задержании миллиардера Константина Струкова

Напомним, ранее стало известно, что генпрокуратура России обратилась в суд с требованием изъять в доход государства акции предприятия «Южуралзолото» бизнесмена Константина Струкова. Недавно поступала информация, что миллиардер был задержан при попытке вылететь в Турцию на частном самолёте.

Мария Любицкая
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