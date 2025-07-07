Полсотни наёмников пали при ударе российского «Искандера» по пункту дислокации в Чугуеве

Вооружённые силы РФ нанесли сокрушительный удар из комплекса «Искандер-М» по тайному пункту дислокации ВСУ вблизи Чугуева Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, благодаря тонкой работе разведки в лесном массиве был выявлен опорный пункт 154-й ОМБр ВСУ.