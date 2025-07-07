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Регион
7 июля, 10:37

Полсотни наёмников пали при ударе российского «Искандера» по пункту дислокации в Чугуеве

МО: 50 наёмников уничтожено при ударе «Искандера» по пункту дислокации в Чугуеве

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Вооружённые силы РФ нанесли сокрушительный удар из комплекса «Искандер-М» по тайному пункту дислокации ВСУ вблизи Чугуева Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, благодаря тонкой работе разведки в лесном массиве был выявлен опорный пункт 154-й ОМБр ВСУ.

В момент максимального сосредоточения противника расчёт «Искандера-М» мастерски поразил цель, уничтожив, по предварительным данным, до 50 украинских военнослужащих, три единицы автотехники и пункт управления беспилотниками, разрушив планы врага с хирургической точностью.

Взрывы гремят в Харькове и Запорожье
Взрывы гремят в Харькове и Запорожье

Напомним, ночью 7 июля Харьков и его окрестности оказались под ударом. Как передал мэр города Игорь Терехов, в городе прогремело не менее четырёх взрывов. Позже появились сведения, что в Чугуеве Харьковской области были поражены объекты, где дислоцировались украинские военные и иностранные наёмники.

Оксана Попова
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