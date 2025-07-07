Политолог раскрыл, какую роль сыграли ВСУ в отставке Старовойта

Увольнение министра транспорта РФ Романа Старовойта может быть связано с недавними атаками ВСУ на Курскую область, где ранее он занимал пост губернатора. Такое мнение высказал политолог Владимир Слатинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Старовойт руководил приграничным регионом в период активного строительства оборонительных рубежей, и потому, как считает политолог, несёт как минимум политическую ответственность за произошедшее.

«Все обстоятельства, связанные со злоупотреблениями при строительстве фортификаций, активно расследуются — похоже, дана отмашка сверху. Будут ли новые эпизоды после отставки Старовойта — увидим», — отметил Слатинов.