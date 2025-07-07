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Регион
7 июля, 12:03

Политолог раскрыл, какую роль сыграли ВСУ в отставке Старовойта

Политолог Слатинов: Отставка Старовойта связана с вторжением ВСУ на Курщину

Обложка © Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Обложка © Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Увольнение министра транспорта РФ Романа Старовойта может быть связано с недавними атаками ВСУ на Курскую область, где ранее он занимал пост губернатора. Такое мнение высказал политолог Владимир Слатинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Старовойт руководил приграничным регионом в период активного строительства оборонительных рубежей, и потому, как считает политолог, несёт как минимум политическую ответственность за произошедшее.

«Все обстоятельства, связанные со злоупотреблениями при строительстве фортификаций, активно расследуются — похоже, дана отмашка сверху. Будут ли новые эпизоды после отставки Старовойта — увидим», — отметил Слатинов.

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Напомним, 7 июля президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Он занимал этот пост чуть больше года, а до этого, с 2019 по 2024 годы, руководил Курской областью.

Алексей Берковиц
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