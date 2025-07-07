«Лавирует между РФ и Западом»: Эксперт объяснил решение Турции вступить в «коалицию дронов»
Эксперт Долгов: Турция потеряла нейтральность, вступив в коалицию дронов для ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Турция потеряла нейтральность, когда присоединилась к так называемой коалиции дронов для Украины. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
«Я напомню, что Турция и ранее поддерживала украинские вооружённые силы. Знаменитый беспилотник турецкий «Байрактар», и Турция даже планировала построить завод, который производил бы этот «Байрактар» на Украине», — приводит kp.ru слова эксперта.
По его словам, Стамбул сотрудничает с Россией в экономическом плане, но не присоединился к западным санкциям против нашей страны. Тем не менее Турция продолжает взаимодействовать с киевским режимом, хотя всё время заявляется, что ищет пути прекращения украинского кризиса. Долгов отметил, что таким образом Стамбул продвигает свои национальные государственные интересы, лавируя между Москвой и Западом. Также специалист в эфире радио «Комсомольская правда» призвал не забывать, что Турция входит в НАТО и действует в интересах альянса.
«Сам факт того, что эти 20 стран будут спонсировать БПЛА для украинского режима, конечно, это очень негативный фактор. И чтобы предотвратить всё то, что происходит сейчас в российском небе – бесконечные удары БПЛА по российским аэродромам, отмена рейсов, – необходимы ликвидация антироссийского, русофобского режима на Украине и создание на Украине дружественного руководства», — отметил он.
Долгов дополнил, что решить указанный вопрос можно только так, и это было известно уже давно. По его словам, данные цели были озвучены ещё в начале спецоперации.
Напомним, ранее в Минобороны Латвии сообщали, что Бельгия и Турция вступят в так называемую «коалицию дронов». В неё входит ряд стран, который будет закупать беспилотники для Киева. Это произошло на фоне решения США приостановить военную помощь Украине. Без этих систем Незалежная теряет возможность эффективно противостоять российским баллистическим ракетам и дронам. Эксперты считают, что турецкое посредничество по Украине сейчас находится под угрозой из-за решения Стамбула.