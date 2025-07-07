Турция потеряла нейтральность, когда присоединилась к так называемой коалиции дронов для Украины. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Я напомню, что Турция и ранее поддерживала украинские вооружённые силы. Знаменитый беспилотник турецкий «Байрактар», и Турция даже планировала построить завод, который производил бы этот «Байрактар» на Украине», — приводит kp.ru слова эксперта.

По его словам, Стамбул сотрудничает с Россией в экономическом плане, но не присоединился к западным санкциям против нашей страны. Тем не менее Турция продолжает взаимодействовать с киевским режимом, хотя всё время заявляется, что ищет пути прекращения украинского кризиса. Долгов отметил, что таким образом Стамбул продвигает свои национальные государственные интересы, лавируя между Москвой и Западом. Также специалист в эфире радио «Комсомольская правда» призвал не забывать, что Турция входит в НАТО и действует в интересах альянса.

«Сам факт того, что эти 20 стран будут спонсировать БПЛА для украинского режима, конечно, это очень негативный фактор. И чтобы предотвратить всё то, что происходит сейчас в российском небе – бесконечные удары БПЛА по российским аэродромам, отмена рейсов, – необходимы ликвидация антироссийского, русофобского режима на Украине и создание на Украине дружественного руководства», — отметил он.

Долгов дополнил, что решить указанный вопрос можно только так, и это было известно уже давно. По его словам, данные цели были озвучены ещё в начале спецоперации.