У авто временного поверенного в делах Швеции спустило колесо по пути в МИД РФ
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Добираясь к зданию Министерства иностранных дел России временный поверенный в делах Швеции столкнулся с проблемой. Колесо машины, в которой он ехал, неожиданно спустило, однако водитель быстро исправил положение.
Как сообщает РИА «Новости», дипломат направлялся в посольство в связи с нападением на российское торгпредство в Швеции. По пути у автомобиля марки Volvo спустило заднее левое колесо. Водитель накачал его, после чего иностранный представитель добрался в МИД.
Напомним, здание российского торгпредства в Швеции вновь стало мишенью для атаки. Около 3:30 утра на территорию дипобъекта был сброшен пакет с краской с беспилотника. В посольстве подчеркнули, что здание является неотъемлемой частью российской дипломатической миссии. Там потребовали от шведской стороны прекратить подобные провокации и обеспечить безопасность. В связи с этим шведский дипломат был вызван в МИД России для дачи объяснений.