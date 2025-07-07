Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 13:14

У авто временного поверенного в делах Швеции спустило колесо по пути в МИД РФ

Обложка © Freepik / ArtPhoto_studio

Обложка © Freepik / ArtPhoto_studio

Добираясь к зданию Министерства иностранных дел России временный поверенный в делах Швеции столкнулся с проблемой. Колесо машины, в которой он ехал, неожиданно спустило, однако водитель быстро исправил положение.

Как сообщает РИА «Новости», дипломат направлялся в посольство в связи с нападением на российское торгпредство в Швеции. По пути у автомобиля марки Volvo спустило заднее левое колесо. Водитель накачал его, после чего иностранный представитель добрался в МИД.

Швеция отказалась от помощи странам Азии и Океании ради Украины
Швеция отказалась от помощи странам Азии и Океании ради Украины

Напомним, здание российского торгпредства в Швеции вновь стало мишенью для атаки. Около 3:30 утра на территорию дипобъекта был сброшен пакет с краской с беспилотника. В посольстве подчеркнули, что здание является неотъемлемой частью российской дипломатической миссии. Там потребовали от шведской стороны прекратить подобные провокации и обеспечить безопасность. В связи с этим шведский дипломат был вызван в МИД России для дачи объяснений.

Мария Любицкая
  • Новости
  • МИД РФ
  • швеция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar