У авто временного поверенного в делах Швеции спустило колесо по пути в МИД РФ

Добираясь к зданию Министерства иностранных дел России временный поверенный в делах Швеции столкнулся с проблемой. Колесо машины, в которой он ехал, неожиданно спустило, однако водитель быстро исправил положение.

Как сообщает РИА «Новости», дипломат направлялся в посольство в связи с нападением на российское торгпредство в Швеции. По пути у автомобиля марки Volvo спустило заднее левое колесо. Водитель накачал его, после чего иностранный представитель добрался в МИД.