Госдума рассмотрит кандидатуру нового главы Минтранса в июле

Утверждением нового министра транспорта Госдума займётся, как только кандидатуру внесёт премьер-министр. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры на должность министра транспорта РФ должно состояться в июле», — сказал Володин

Спикер отметил, что голосование по новому главе Минтранса должно пройти уже в июле. Володин также подчеркнул, что к кандидатуре подойдут максимально ответственно — её предстоит обсудить с фракциями и профильными комитетами.