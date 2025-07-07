Госдума рассмотрит кандидатуру нового главы Минтранса в июле
Володин: Госдума рассмотрит кандидатуру нового главы Минтранса в июле
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Утверждением нового министра транспорта Госдума займётся, как только кандидатуру внесёт премьер-министр. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры на должность министра транспорта РФ должно состояться в июле», — сказал Володин
Спикер отметил, что голосование по новому главе Минтранса должно пройти уже в июле. Володин также подчеркнул, что к кандидатуре подойдут максимально ответственно — её предстоит обсудить с фракциями и профильными комитетами.
Ранее сообщалось, что министр транспорта Роман Старовойт покинул свой пост по указу президента Владимира Путина. Он возглавлял ведомство с мая 2024 года, до этого шесть лет руководил Курской областью. Сегодня днём его тело было найдено в автомобиле.