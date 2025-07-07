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Регион
7 июля, 13:16

Военкор Коц сообщил о приносящих украинцам радость ударах российских «Гераней»

Военкор Коц: Удары «Гераней» по ТЦК вызывают радость у населения Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что удары российских беспилотников «Герань» по украинским ТЦК вызывают положительную реакцию у части населения Украины. Он ссылается на радостные комментарии, которые, по его словам, оставляют украинцы под новостями об этих атаках в соцсетях.

По словам журналиста, подобные атаки важны не только с точки зрения эмоционального воздействия, но и с военной точки зрения.

«Это [удары по военкоматам] значительно усугубит бюрократию и даст шанс принудительно мобилизованным уйти в побег. «Бусифицировать» граждан будет уже не так просто», — написал Коц в телеграм-канале.

«Герани» нанесли сокрушительный удар по зданию ТЦК в Харькове, ликвидировано 35 военных
«Герани» нанесли сокрушительный удар по зданию ТЦК в Харькове, ликвидировано 35 военных

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по ряду объектов на территории Украины, целями ударов стали 138 объектов. Среди поражённых целей оказались украинские ТЦК, объекты производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также места сосредоточения живой силы и наёмных формирований.

ТЦК в Виннице на фоне ударов ВС РФ даже приостановил работу. Для граждан организована альтернативная система обслуживания по другим адресам. Уточняется, что львовские ТЦК пока не планируют вводить такие меры.

Наталья Демьянова
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