Военкор Коц сообщил о приносящих украинцам радость ударах российских «Гераней»

Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что удары российских беспилотников «Герань» по украинским ТЦК вызывают положительную реакцию у части населения Украины. Он ссылается на радостные комментарии, которые, по его словам, оставляют украинцы под новостями об этих атаках в соцсетях.





По словам журналиста, подобные атаки важны не только с точки зрения эмоционального воздействия, но и с военной точки зрения.

«Это [удары по военкоматам] значительно усугубит бюрократию и даст шанс принудительно мобилизованным уйти в побег. «Бусифицировать» граждан будет уже не так просто», — написал Коц в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по ряду объектов на территории Украины, целями ударов стали 138 объектов. Среди поражённых целей оказались украинские ТЦК, объекты производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также места сосредоточения живой силы и наёмных формирований.