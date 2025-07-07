СК назвал возможную причину гибели участников марафона «Хибины»
СК: Причиной гибели бегунов в Хибинах могло стать переохлаждение
Обложка © VK / FINISHERR - СПОРТФЕСТ ХИБИНЫ 2025
По предварительным данным, трагедия, случившаяся на забеге в Хибинском горном массиве Мурманской области, произошла по причине переохлаждения. Такую версию озвучили в пресс-службе регионального СУ СК.
«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти обоих погибших явилось общее переохлаждение организма», — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем во время спортивного мероприятия пострадала ещё одна участница. Это жительница Мурманска. Однако травмы были не настолько серьёзными, и она получила помощь амбулаторно.
В СК отметили, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователями был задержан генеральный директор коммерческой организации. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе расследования изъяты документы, допрашиваются организаторы и участники забега.
Напомним, что в Мурманской области во время проведения ультратрейла «Хибины» два участника соревнования погибли при прохождении маршрута. Предварительной причиной трагедии губернатор области Андрей Чибис назвал экстремальные погодные условия, внезапно ухудшившиеся в горах. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, организатора гонки «Хибины» уже задержали.