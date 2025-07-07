Старовойт покончил с собой более суток назад, сообщают СМИ

Смерть экс-главы Минтранса Романа Старовойта, предположительно, наступила в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает Forbes , ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

Таким образом, новость о смерти Старовойта появилась спустя более чем сутки после его кончины. До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с журналистами заявил, что экс-глава Минтранса покончил с собой «достаточно давно».