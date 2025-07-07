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Регион
7 июля, 13:40

Старовойт покончил с собой более суток назад, сообщают СМИ

Forbes: Старовойт мог умереть более суток назад

Обложка © Telegram / roman_starovoyt

Обложка © Telegram / roman_starovoyt

Смерть экс-главы Минтранса Романа Старовойта, предположительно, наступила в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.

Таким образом, новость о смерти Старовойта появилась спустя более чем сутки после его кончины. До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с журналистами заявил, что экс-глава Минтранса покончил с собой «достаточно давно».

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Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство.

Наталья Демьянова
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