Старовойт покончил с собой более суток назад, сообщают СМИ
Forbes: Старовойт мог умереть более суток назад
Обложка © Telegram / roman_starovoyt
Смерть экс-главы Минтранса Романа Старовойта, предположительно, наступила в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования.
Таким образом, новость о смерти Старовойта появилась спустя более чем сутки после его кончины. До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с журналистами заявил, что экс-глава Минтранса покончил с собой «достаточно давно».
Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство.