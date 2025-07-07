Приехал на соревнования к дочери: Старовойт попрощался с близкими два дня назад

Экс-глава Минтранса Роман Старовойт попрощался с семьёй ещё два дня назад. Как сообщает SHOT, в минувшую субботу он посещал соревнования дочери, после чего уехал.

По данным телеграм-канала, Старовойт провёл с дочерью около часа, после чего уехал. У него две дочери: младшая — ещё школьница, увлекается флейтой. Старшая получила экономическое образование в Москве, в прошлом занималась фортепиано и рисованием.