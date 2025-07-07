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Регион
7 июля, 13:53
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Приехал на соревнования к дочери: Старовойт попрощался с близкими два дня назад

SHOT: Старовойт попрощался с близкими два дня назад

Роман Старовойт. Обложка © ТАСС / Алексей Даничев

Роман Старовойт. Обложка © ТАСС / Алексей Даничев

Экс-глава Минтранса Роман Старовойт попрощался с семьёй ещё два дня назад. Как сообщает SHOT, в минувшую субботу он посещал соревнования дочери, после чего уехал.

По данным телеграм-канала, Старовойт провёл с дочерью около часа, после чего уехал. У него две дочери: младшая — ещё школьница, увлекается флейтой. Старшая получила экономическое образование в Москве, в прошлом занималась фортепиано и рисованием.

Старовойт покончил с собой более суток назад, сообщают СМИ
Старовойт покончил с собой более суток назад, сообщают СМИ

Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство.

Мария Любицкая
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