Приехал на соревнования к дочери: Старовойт попрощался с близкими два дня назад
SHOT: Старовойт попрощался с близкими два дня назад
Роман Старовойт. Обложка © ТАСС / Алексей Даничев
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт попрощался с семьёй ещё два дня назад. Как сообщает SHOT, в минувшую субботу он посещал соревнования дочери, после чего уехал.
По данным телеграм-канала, Старовойт провёл с дочерью около часа, после чего уехал. У него две дочери: младшая — ещё школьница, увлекается флейтой. Старшая получила экономическое образование в Москве, в прошлом занималась фортепиано и рисованием.
Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство.