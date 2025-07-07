МИД России заявил Швеции протест из-за атаки на Торгпредставительство в Стокгольме
Обложка © Life.ru
В МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции, которому заявлен решительный протест в связи с очередной атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Торговое представительство РФ в Стокгольме. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
«Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного БПЛА на Торговое представительство РФ в Стокгольме, в ходе которой на территорию российского дипломатического представительства был сброшен контейнер с краской», — указали в российском МИД.
Напомним, здание российского торгпредства в Швеции вновь стало мишенью для атаки. Рано утром 5 июля на территорию дипобъекта был сброшен пакет с краской с беспилотника. В посольстве РФ подчёркивали, что нападения с использованием беспилотников продолжаются уже больше года.