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7 июля, 15:07

МИД России заявил Швеции протест из-за атаки на Торгпредставительство в Стокгольме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции, которому заявлен решительный протест в связи с очередной атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Торговое представительство РФ в Стокгольме. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного БПЛА на Торговое представительство РФ в Стокгольме, в ходе которой на территорию российского дипломатического представительства был сброшен контейнер с краской»,указали в российском МИД.

Торговое представительство РФ в Швеции атаковал беспилотник с краской
Торговое представительство РФ в Швеции атаковал беспилотник с краской

Напомним, здание российского торгпредства в Швеции вновь стало мишенью для атаки. Рано утром 5 июля на территорию дипобъекта был сброшен пакет с краской с беспилотника. В посольстве РФ подчёркивали, что нападения с использованием беспилотников продолжаются уже больше года.

Полина Никифорова
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